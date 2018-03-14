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Бьорндален выступил против бойкота этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени

Спорт
14 марта, 6:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

Сборные Чехии, США, Канады и Украины ранее отказались участвовать в российском этапе

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Уле-Эйнар Бьорндален

Уле-Эйнар Бьорндален

© EPA/PETER KNEFFEL

ТАСС, 14 марта. /ТАСС/. Восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Уле-Эйнар Бьорндален считает, что бойкот этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени ни к чему не приведет. Слова норвежца приводит агентство DPA.

Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение оставить этап Кубка мира по биатлону в Тюмени в календаре сезона-2017/18. Сборные Чехии, США, Канады, Украины и шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон ранее отказались участвовать в российском этапе Кубка мира.

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"Я понимаю людей, которые не поедут туда, - сказал Бьорндален. - Я не считаю, что бойкот приведет к решению проблемы. Три сборные не поедут, пять-шесть спортсменов выступили против бойкота, многие сохранили нейтралитет. Это трудное решение, и я понимаю обе стороны".

Ранее против бойкота выступили ведущие атлеты, среди которых пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад, чемпионка мира финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен, четырехкратный призер Игр, чемпион мира австриец Доминик Ландертингер и норвежцы Эмиль Хегле Свендсен и Йоханнес Бё.

Бьорндален за карьеру завоевал 45 медалей на чемпионатах мира (из них 20 золотых) и 13 олимпийских наград (8 золотых, 4 серебряные и 1 бронзовую). Шесть раз норвежец выигрывал Кубок мира (1997/98, 2002/03, 2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09) и еще дважды становился вторым в общем зачете. Бьорндален 133 раза становился первым в гонках на этапах Кубка мира, 74 раза - вторым, 44 - третьим, на его счету 94 победы в личных гонках, что является рекордом. 44-летнему Бьорндалену не удалось отобраться на Олимпиаду в Пхёнчхане, так как на Кубке мира в этом сезоне он показывал худшие результаты, чем его товарищи по команде.

Этап Кубка мира в Тюмени пройдет с 22 по 25 марта.

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