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Российская лыжница Зайнуллина завоевала бронзу в спринте на Паралимпиаде

Спорт
14 марта, 8:10 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 14, марта. /ТАСС

Победительницей в классе "сидя" стала американка Оксана Мастерс

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Марта Зайнуллина

Марта Зайнуллина

© Владимир Смирнов/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 14 марта. /ТАСС/. Россиянка Марта Зайнуллина стала бронзовым призером в лыжном спринте в классе "сидя" на Паралимпийских играх в Пхёнчхане.

Победительницей стала американка Оксана Мастерс. Серебро завоевала 46-летняя немка Андреа Эскау. Россиянка Наталья Кочерова стала пятой, Мария Иовлева - шестой.

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Для 27-летней Зайнуллиной эта медаль стала второй на Паралимпиаде в Пхёнчхане и первой в лыжных гонках. Во вторник она завоевала серебро в биатлонной гонке на 10 км. На Играх в Сочи она также стала бронзовым призером в лыжном спринте. Зайнуллина является чемпионкой мира 2015 года в биатлоне, спортсменка дважды завоевывала серебро и дважды бронзу мирового первенства.

Зайнуллина родилась в Нижнекамске, ее первым тренером была Ирина Полякова. Спортсменка попала в сборную России в 2010 году, сейчас она тренируется под руководством Владимира Малинского. Зайнуллина является заслуженным мастером спорта России. В 2014 году она была награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Российские спортсмены на Играх в Пхёнчхане выступают в усеченном составе и под паралимпийским флагом из-за отстранения Паралимпийского комитета России. В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и шесть спортсменов-ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения. Паралимпийские игры завершатся 18 марта.

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