Ямальские спортсмены отправились на Арктические зимние игры в Канаду

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Семьдесят спортсменов из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в среду отправились в Канаду для участия в Арктических зимних играх. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора округа.

"Вся сборная Ямала отправилась в Москву из разных муниципалитетов. И уже из столицы России объединенная команда вылетит в Канаду. Делегация автономного округа получила поддержку от Министерства иностранных дел России. В Калгари ямальцев встретят волонтеры из числа российских соотечественников, которые будут помогать им на протяжении соревнований", - сообщили в пресс-службе.

Игры пройдут с 18 по 24 марта в канадских городах Хей Ривер и Форт Смит. В них примут участие более 1,8 тыс. спортсменов из Канады, США, Гренландии, Финляндии, Швеции, Норвегии и России.

"В сборную входят 19 лыжников и биатлонистов из Лабытнанги, 18 спортсменов из Пуровского района примут участие в лыжных гонках и арктическом многоборье. Новый Уренгой делегировал 14 человек - это лыжники, теннисисты и футболисты. Салехард представят 10 атлетов, которые примут участие в арктическом многоборье, лыжных гонках и фигурном катании. По три спортсмена от Надымского района и Ноябрьска будут бороться за медали в лыжных гонках и настольном теннисе", - пояснили в пресс-службе.

В Канаде заместитель губернатора ЯНАО Александр Мажаров планирует провести несколько деловых встреч. С президентом Международного комитета Игр Йенсем Бринчем будет обсуждать вопрос проведения на Ямале первых в России Арктических зимних игр в 2024 году.

"Наша заявка, сделанная в соответствии со всеми требованиями, была принята. Наступает период проведения переговоров. Организационный комитет соревнований будет интересовать, насколько мы способны принять впервые такое масштабное спортивное мероприятие. Для этого на Ямал должна прибыть комиссия комитета, чтобы дать оценку логистике и инфраструктуре", - отметил Мажаров.

Об играх

Арктические зимние игры проводятся с 1970 года каждые два года. В программу входят фигурное катание, хоккей, бег на снегоступах, гонки на собачьих упряжках, настольный теннис, бадминтон, бег на лыжах, баскетбол и другие виды спорта. С 2004 года Россию на Играх представляет команда Ямала. За это время в Арктических играх приняли участие 290 ямальских спортсменов, они завоевали 478 медалей.