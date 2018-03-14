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Россиянка Миленина завоевала золото в лыжном спринте в классе "стоя" на Паралимпиаде

Спорт
14 марта, 8:34 дата обновления: 14 марта, 8:44 UTC+3

Миленина стала шестикратной паралимпийской чемпионкой

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Анна Миленина

Анна Миленина

© Владимир Смирнов/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 14 марта. /ТАСС/. Россиянка Анна Миленина выиграла лыжный спринт классическим стилем в категории "стоя" на Паралимпийских играх в Пхёнчхане.

Серебряным призером стала норвежка Вильде Нильсен. Бронзу завоевала канадка Натали Вилки.

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Миленина стала шестикратной паралимпийской чемпионкой. Ранее на Играх в Пхёнчхане она выиграла серебро в биатлонных гонках на 6 км и 10 км и в лыжной гонке на 15 км. Она является семикратным серебряным призером Паралимпиад и трижды бронзовым. Россиянка является 11-кратной чемпионкой мира.

Миленина родилась 15 июля 1986 года в городе Краснотурьинск Свердловской области. Первым тренером спортсменки была Екатерина Бурмистрова, с 2002 года Миленина работает под руководством Валерия Огородникова. Награждена Орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени и Орденом почета.

Российские спортсмены на Играх в Пхёнчхане выступают в усеченном составе и под паралимпийским флагом из-за отстранения Паралимпийского комитета России. В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и шесть спортсменов-ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения. Паралимпийские игры завершатся 18 марта.

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