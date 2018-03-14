Нападающий "Бостона" Пастрняк признан первой звездой дня в НХЛ

ТАСС, 14 марта. Нападающий "Бостона" Давид Пастрняк стал первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

В матче против "Каролины" (6:4) "Бостон" уступал по ходу встречи со счетом 1:4. Три шайбы, в том числе победную, на свой счет записал Пастрняк.

Второй звездой стал вратарь "Калгари" Майк Смит, отразивший все 28 бросков в матче против "Эдмонтона" (1:0).

Третьей звездой дня признан вратарь "Нэшвилла" Пекка Ринне, сделавший 32 сэйва в матче против "Виннипега" (3:1).