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Немецкий футбольный союз выступил против бойкота чемпионата мира в России

Спорт
14 марта, 10:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

Вице-президент DFB Райнер Кох высказался против вмешательства политики в дела спорта

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Логотип Немецкого футбольного союза

Логотип Немецкого футбольного союза

© EPA/BORIS ROESSLER

ТАСС, 14 марта. Немецкий футбольный союз (DFB) выступил против бойкота чемпионата мира 2018 года в России. Об этом заявил глава DFB Райнхард Гриндель, слова которого приводит DPA.

В марте глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что британские политики могут отказаться от посещения чемпионата мира в России. На фоне этого заявления в британских СМИ появилась информация, что сборная Англии может бойкотировать чемпионат мира.

"Немецкий футбольный союз делает ставку на диалог, а не на бойкот, - сказал Гриндель. - Бойкот ничего не изменит. Наоборот, Олимпийские игры в Южной Корее показали, что спорт действительно может способствовать деэскалации конфликтов и стать связующим элементом в международных отношениях".

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Вице-президент DFB Райнер Кох также высказался против вмешательства политики в дела спорта. "Использование спортивного события и его участников в политических целях не соответствует нашим ценностям", - сказал Кох.

Национальная сборная в случае бойкота турнира в России может быть отстранена от участия в чемпионате мира 2022 года, поскольку нарушит правило Международной федерации футбола (ФИФА), согласно которому все участвующие в турнире футбольные ассоциации обязаны сыграть свои матчи, пока не вылетят из розыгрыша. Кроме того, любая ассоциация, которая отказывается от участия в турнире не позднее чем за 30 дней до его начала должна будет выплатить штраф в размере $266 тыс. Данный штраф удвоится, если команда откажется от участия в чемпионате менее чем за 30 дней до его начала.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. На мировом первенстве сыграют 32 команды: сборные России, Бельгии, Германии, Англии, Испании, Польши, Исландии, Сербии, Франции, Португалии, Швейцарии, Швеции, Хорватии, Дании, Бразилии, Уругвая, Колумбии, Аргентины, Перу, Мексики, Коста-Рики, Панамы, Австралии, Ирана, Японии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Нигерии, Египта, Марокко, Туниса, Сенегала.

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