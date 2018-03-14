Лыжница Лысова сделала все возможное для завоевания серебра в спринте на Паралимпиаде

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 14 марта. /ТАСС/. Россиянка Михалина Лысова сделала все, что было в ее силах, для завоевания серебра в лыжном спринте среди слабовидящих на Паралимпийских играх в Пхёнчхане. Об этом она рассказала журналистам.

Победительницей стала белоруска Светлана Саханенко. Бронзу завоевала украинка Оксана Шишкова.

"Гонка тяжелейшая, но мне сегодня гораздо легче - наконец-то я бежала. Было множество всяких факторов, в том числе и акклиматизация, - сказала Лысова. - Кроме того, в лыжне была практически вода, по ней лыжи не ехали. Но настроение хорошее, удовлетворенность есть, на сегодняшний день я сделала все, что могла".

К участию в соревнованиях спортсменка была допущена за три дня до старта Игр.

"Хотелось подойти к этому старту в шикарной форме, но в какой то момент мы просто бросили [подготовку], смирились уже с тем, что не поедем. Но потом поняли, что еще рано, что выступать будем", - добавила она.

Ранее в Пхёнчхане Лысова завоевала бронзу в лыжной гонке на 15 км, серебро в биатлонной гонке на 10 км и выиграла золото в биатлонной гонке на 6 км, став пятикратной паралимпийской чемпионкой. Россиянка является семикратной серебряной медалисткой Паралимпийских игр и трижды бронзовой. Кроме того, она четыре раза становилась чемпионкой мира.