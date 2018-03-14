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Президент ФК "Урал" Иванов приятно потрясен состоянием поля на "Екатеринбург-Арене"

Спорт
14 марта, 10:26 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 14, марта. /ТАСС

В среду футболисты екатеринбургского клуба посетили стадион, который был реконструирован к чемпионату мира 2018 года

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Стадион "Екатеринбург-Арена"

Стадион "Екатеринбург-Арена"

© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Футбольное поле стадиона "Екатеринбург-Арена", который был реконструирован к чемпионату мира 2018 года, готово к проведению матчей. Такое мнение журналистам высказал президент футбольного клуба "Урал" Григорий Иванов после посещения с командой спортивного объекта.

"Я и раньше говорил, что у нас один из самых лучших стадионов. Меня, конечно, больше всего потрясло поле. Подогрев включили только 28 февраля, а поле уже готово, на нем можно играть, молодцы агрономы. Самое главное для футбола - поле", - поделился впечатлениями Иванов.

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© Донат Сорокин/ТАСС

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Он уверен, что болельщикам будет комфортно на "Екатеринбург-Арена". "Самое главное, чтобы наша команда показывала хорошую игру. Мы постараемся занять детей, болельщиков, которые будут приходит на стадион", - отметил Иванов.

По мнению главного тренера "Урала" Александра Тарханова, на стадионе очень удобные раздевалки. "Внутри красиво все, и раздевалки красивые. Я был на многих стадионах, в плане раздевалок "Екатеринбург-Арена" - одна из лучших. Я сомневался, что поздно включили подогрев, боялся, что трава не подрастет, но поле уже идеальное, как летом, играть можно", - добавил Тарханов.

Первый тестовый матч на "Екатеринбург-Арене" пройдет 1 апреля - "Урал" сыграет в чемпионате России с "Рубином", 15 апреля екатеринбургский клуб примет московский "Спартак", а 6 мая - пермский "Амкар". "Мы постараемся сделать все, чтобы болельщики увидели в исполнении "Урала" зрелищный и результативный футбол", - резюмировал Иванов.

Игры чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Екатеринбурге пройдут матчи Египет - Уругвай (15 июня), Франция - Перу (21 июня), Япония - Сенегал (24 июня) и Мексика - Швеция (27 июня).

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