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Лыжница Зайнуллина считает неплохим результатом бронзу в спринте на Паралимпиаде

Спорт
14 марта, 10:32 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 14, марта. /ТАСС

По словам спортсменки, в двух оставшихся гонках она будет выкладываться по максимуму

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Марта Зайнуллина

Марта Зайнуллина

© Владимир Смирнов/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 14 марта. /ТАСС/. Российская лыжница Марта Зайнуллина назвала неплохим результатом бронзовую медаль в спринте в классе "сидя" на Паралимпийских играх в Пхёнчхане. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

Победительницей стала американка Оксана Мастерс. Серебро завоевала 46-летняя немка Андреа Эскау. Для 27-летней Зайнуллиной эта медаль стала второй на Паралимпиаде в Пхёнчхане и первой в лыжных гонках. Во вторник она завоевала серебро в биатлонной гонке на 10 км.

"Все прошло нормально, но вот в финале было немного тяжелее, - сказала спортсменка. - И трасса, и длительное ожидание - все сыграло свою роль. Поэтому в финале немного не хватило. Бронза - неплохой результат, есть, над чем подумать".

"Теперь надежда, наверное, на биатлон. Но в двух оставшихся гонках мы будем выкладываться по максимуму", - добавила спортсменка.

Паралимпийские игры завершатся 18 марта.

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