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Лыжница Миленина назвала неожиданным свое золото в спринте на Паралимпиаде

Спорт
14 марта, 10:41 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 14, марта. /ТАСС

Спортсменка назвала этот день самым счастливым для себя на Играх в Пхёнчхане

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Анна Миленина

Анна Миленина

© Владимир Смирнов/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 14 марта. /ТАСС/. Российская лыжница Анна Миленина не ожидала от себя завоевания золотой медали в спринте в категории "стоя" на Паралимпийских играх в Пхёнчхане. Об спортсменка рассказала журналистам.

Серебряным призером стала норвежка Вильде Нильсен. Бронзу завоевала канадка Натали Вилки. Миленина стала шестикратной паралимпийской чемпионкой. Ранее на Играх в Пхёнчхане она выиграла серебро в биатлонных гонках на 6 км и 10 км и в лыжной гонке на 15 км.

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"Сегодня сошлись звезды, удача была на моей стороне, и все получилось, - сказала Миленина. - Огромное спасибо хочу сказать бригаде смазчиков, лыжи мне помогли. Если честно, не ожидала от спринта даже попадания в призеры. И до финишной черты было непонятно, что у меня будет медаль, но я выдала все, что было".

Миленина назвала сегодняшний день самым счастливым для себя на Играх в Пхёнчхане. "Радости от сегодняшнего дня больше, чем от остальных. Может быть, соперницы устали, а у меня выдержки и опыта больше", - добавила спортсменка.

Паралимпийские игры завершатся 18 марта.

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