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Новиков: "Екатеринбург-Арена" после реконструкции к ЧМ-2018 стала выглядеть фантастически

Спорт
14 марта, 10:52 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 14, марта. /ТАСС

По словам заместителя министра спорта РФ, на арене лучшее футбольное поле в стране

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Стадион "Екатеринбурга-Арена" после реконструкции к чемпионату мира по футболу стал выглядеть фантастически и по многим показателям стал лучшим в стране. Такое мнение журналистам высказал заместитель министра спорта РФ Павел Новиков.

"Я не ожидал такого результата. Объект ["Екатеринбург-Арена"] фантастический. По многим показателям он лучший в стране", - сказал Новиков.

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Замминистра спорта отметил, что в Санкт-Петербурге стадион достаточно дорогой, его строили 10 лет. "Это громадный спортивный объект: открывающаяся крыша, выкатное поле, но если говорить про внутреннюю начинку, то "Екатеринбург-Арена" значительно лучше. С какой душой подошли [в Екатеринбурге] при создании раздевалок, душевых. Я так даже дома хорошо не сделаю: все уютно, с теплотой и комфортом", - сказал Новиков.

По его мнению, на "Екатеринбург-Арене" лучшее футбольное поле в стране. "При ваших морозах поле уже пахнет травой. Хотелось бы сказать большое спасибо властям Свердловской области, а также Тимуру Уфимцеву [генеральный директор компании "Синара-Девелопмент", вице-президент Группы Синара, которая является генеральным подрядчиком объекта - прим. ТАСС], что вовремя сдал объект", - добавил Новиков.

Игры чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Екатеринбурге пройдут матчи Египет - Уругвай (15 июня), Франция - Перу (21 июня), Япония - Сенегал (24 июня) и Мексика - Швеция (27 июня).

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