Колобков поблагодарил тренеров российских паралимпийцев за их успех на Играх в Пхёнчхане

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков поблагодарил тренеров российских паралимпийцев Анны Милениной, Михалины Лысовой, Марты Зайнуллиной и Алексея Бугаева за завоевание спортсменами медалей различного достоинства на Играх в Пхёнчхане. Об этом он рассказал ТАСС.

Миленина в среду выиграла лыжный спринт классическим стилем в категории "стоя", Лысова стала второй в лыжном спринте среди слабовидящих, Зайнуллина завоевала бронзовую медаль в спринте в классе "сидя", Бугаев стал серебряным призером в гигантском слаломе в классе "стоя".

"Поздравляю Анну Миленину с яркой победой в спринте. Это золото отлично дополняет три серебряные медали, завоеванные Анной на этой Паралимпиаде ранее", - сказал Колобков.

"Спасибо Михалине Лысовой за серебро. Это четвертая награда, которую она выиграла на этих Играх. Поздравляю Марту Зайнуллину и Алексея Бугаева, пополнившими актив команды также новыми медалями. Спасибо тренерам наших спортсменов, мы все рады их успехам", - добавил он.

Паралимпийские игры продлятся до 18 марта.