ЦСКА ведет переговоры о переходе в команду хоккеиста Кагарлицкого

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Московский ЦСКА ведет переговоры о переходе нападающего череповецкого клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Северсталь" Дмитрия Кагарлицкого. Об этом журналистам рассказал президент армейцев Игорь Есмантович.

Контракт Кагарлицкого с череповецким клубом истекает в конце нынешнего сезона. В минувшем регулярном чемпионате КХЛ 28-летний форвард набрал 45 очков (17 шайб + 28 результативных передач) в 55 матчах. В плей-офф, в котором "Северсталь" уступила в первом раунде СКА, на счету игрока 5 (4+1) очков в четырех встречах.

"Мы встречались с его агентом, проговаривали определенные вопросы, но формат переговоров с точки зрения финансов еще не произошел", - сказал Есмантович.

Армейцы также вели переговоры с защитником Андреем Мироновым, который решил не продолжать карьеру в Северной Америке и объявил о возвращении на родину. Игрок близок к заключению соглашения с московским "Динамо". "Была заинтересованность ЦСКА в Миронове как в кандидате в нашу команду, но мы даже не приступали к переговорам", - отметил руководитель ЦСКА.

Есмантович отметил, что клуб сейчас не ведет переговоров со своими игроками о продлении контрактов. "Впереди плей-офф - это лакмусовая бумажка для следующего года", - подчеркнул Есмантович.