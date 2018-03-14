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Министр спорта Франции посетит чемпионат мира по футболу в России

Спорт
14 марта, 12:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

По словам посла Франции в РФ Сильви Берманн, количество французских болельщиков на ЧМ-2018 составит 15-17 тыс. человек

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ТАСС, 14 марта. Министр спорта Франции Лора Флессель-Коловиц посетит мировое первенство по футболу в России. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщила посол Франции в РФ Сильви Берманн.

"Вы знаете, во Франции с большой страстью относятся к футболу, и, конечно, мы очень многого ждем от чемпионата. Во всяком случае, министр спорта приедет сюда, возможно, и другие члены правительства тоже", - сказала она.

Посол также сообщила, что количество болельщиков составит от 15 до 17 тыс. человек, добавив, что посольство специально подготовило руководство для фанатов с подборкой информации о России. "И, конечно, здесь будут представлены разные специалисты, в частности, специалисты по безопасности, которые работают вместе с Российской Федерацией на успех турнира", - сказала Берманн.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах.

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