Арбитр Карасев понимает, что участие в ЧМ-2018 зависит только от него

МОСКВА, 14 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым понимает, что только собственными силами и возможностями можно убедить Международную федерацию футбола (ФИФА) пригласить их на работу на чемпионате мира 2018 года. Об этом Карасев рассказал ТАСС.

Сбор судей ФИФА пройдет в ОАЭ с 19 по 23 марта. Ранее глава судейского департамента ФИФА Массимо Бузакка рассказал ТАСС, что организация после семинара судей в Дубае в конце марта планирует определиться со списком арбитров, которые будут работать на чемпионате мира.

"Когда объявят окончательный список, тогда объявят. Мы стараемся делать все, что от нас зависит - сдавать нормативы, тесты, плюс никто не отменял игры, за нами следят как в чемпионате России, так и в международных матчах - надо все отрабатывать, - отметил Карасев. - Мы взрослые люди, понимаем, что все зависит от нас, тут не надо ни на кого кивать. Оценивать шансы не хочу, я уже работаю четыре года, было потрачено много сил, поэтому ждем только решения ФИФА".

Он рассказал, что сборы судей проходят регулярно каждый месяц. "Отличие только в том, что теперь мы едем бригадами - они разбили нас на конфедерации, на нашем сборе будут шесть судей с ассистентами из Африки и 10 - от Европы. Я поеду с Тихоном Калугиным и Антоном Аверьяновым, мы уезжаем уже в субботу", - отметил российский арбитр.

"Много внимания будет уделяться видеоассистентам, тренировки с этой системой проходят каждый день - моделируются ситуации с настоящими футболистами, судьи по очереди принимают решения, как в игре, а видеоассистенты отслеживают, как нужно, и взаимодействуют с арбитрами. Инструкторы ФИФА подсказывают, делают ремарки, а помимо них, там будут находиться глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина и руководитель судейского департамента организации Массимо Бузакка", - сообщил Карасев.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.