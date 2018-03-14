Медали Паралимпиады-2018 вручены россиянкам Зайнуллиной, Милениной и Лысовой

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 14 марта. /ТАСС/. Российским лыжницам Марте Зайнуллиной, Анне Милениной и Михалине Лысовой вручены медали Паралимпийских игр в Пхёнчхане.

В среду на Паралимпиаде россияне завоевали четыре медали. Зайнуллина стала бронзовым призером в лыжном спринте в классе "сидя". Победительницей стала американка Оксана Мастерс, серебро завоевала 46-летняя немка Андреа Эскау. Медалистов награждали - член Международного паралимпийского комитета (МПК) Мигель Сагарра и член управляющего совета МПК Мариана Дэвис.

Лысова и спортсмен-ведущий Алексей Иванов завоевали серебро в лыжном спринте среди спортсменов с нарушением зрения. Победительницей стала белоруска Светлана Саханенко. Бронзу завоевала украинка Оксана Шишкова. Медали им вручили председатель ассоциации корейских СМИ The Bareun Future Party Рю Сын Мин и член исполкома оргкомитета "Пхёнчхан-2018" Юк Тон Хан.

Миленина выиграла лыжный спринт в классе "стоя". Серебряным призером стала норвежка Вильде Нильсен. Бронзу завоевала канадка Натали Вилки. Их награждали президент конституционного суда Южной Кореи Ли Чжин Сон и генеральный секретарь конституционного суда Ким Хон Чжон.

Награждение горнолыжника Алексея Бугаева, который стал серебряным призером в гигантском слаломе в классе "стоя", пройдет в четверг.

На Паралимпийских играх выступают 30 российских спортсменов и шесть спортсменов-ведущих, помогающих атлетам с нарушением зрения. Из-за дисквалификации национального паралимпийского комитета россияне выступают в Пхёнчхане под флагом МПК в качестве нейтральных паралимпийцев. Паралимпийские игры в Пхёнчхане завершатся 18 марта.