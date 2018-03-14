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Египтяне проведут контрольные матчи с командами Бельгии, Колумбии и Кувейта перед ЧМ-2018

Спорт
14 марта, 13:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

Встречи пройдут 26 мая, 1 июня и 3 июня

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ТАСС, 14 марта. Футболисты сборной Египта проведут контрольные встречи против команд Бельгии, Колумбии и Кувейта в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года, который пройдет в России. Об этом сообщает агентство AP.

Матч египтян со сборной Кувейта пройдет 26 мая, с колумбийцами - 1 июня, с бельгийцами - 3 июня.

Сборная Египта сыграет на чемпионате мира впервые за 28 лет. Соперниками египтян по группе А стали команды России, Уругвая и Саудовской Аравии. Команда проведет первый матч на турнире 15 июня с уругвайцами в Екатеринбурге, со сборной России египтяне сыграют 19 июня в Санкт-Петербурге, с командой Саудовской Аравии - 25 июня в Волгограде.

Первый в истории России домашний чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны.

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