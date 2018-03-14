СМИ: Саввиди грозит пятилетний запрет на посещение футбольных матчей за угрозы судье

ТАСС, 14 марта. Президенту футбольного клуба ПАОК Ивану Саввиди может быть вынесен пятилетний запрет на посещение матчей за угрозы судье в игре 25-го тура чемпионата Греции против АЕКа. Об этом сообщает портал Sport24.gr.

Футбольный прокурор Константинос Симитоглоу в среду возбудил дело в отношении российского бизнесмена и клуба ПАОК по статье "запугивание должностных лиц".

Клубу из Салоников грозит закрытие трибун стадиона, техническое поражение и понижение в классе. Наказание будет принято в зависимости от серьезности правонарушения.

В воскресенье матч ПАОК - АЕК в Солониках был прерван. Саввиди вышел на поле после того, как рефери встречи отменил гол его клуба из-за офсайда. По словам очевидцев, Саввиди угрожал судье и требовал засчитать гол. Позднее чемпионат Греции по футболу был приостановлен на неопределенное время.