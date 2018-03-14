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СМИ: Саввиди грозит пятилетний запрет на посещение футбольных матчей за угрозы судье

Спорт
14 марта, 14:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

Футбольному клубу ПАОК грозит закрытие трибун стадиона, техническое поражение и понижение в классе

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Президент ФК ПАОК Иван Саввиди

Президент ФК ПАОК Иван Саввиди

© EPA-EFE/STR

ТАСС, 14 марта. Президенту футбольного клуба ПАОК Ивану Саввиди может быть вынесен пятилетний запрет на посещение матчей за угрозы судье в игре 25-го тура чемпионата Греции против АЕКа. Об этом сообщает портал Sport24.gr.

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Футбольный прокурор Константинос Симитоглоу в среду возбудил дело в отношении российского бизнесмена и клуба ПАОК по статье "запугивание должностных лиц".

Клубу из Салоников грозит закрытие трибун стадиона, техническое поражение и понижение в классе. Наказание будет принято в зависимости от серьезности правонарушения.

В воскресенье матч ПАОК - АЕК в Солониках был прерван. Саввиди вышел на поле после того, как рефери встречи отменил гол его клуба из-за офсайда. По словам очевидцев, Саввиди угрожал судье и требовал засчитать гол. Позднее чемпионат Греции по футболу был приостановлен на неопределенное время.

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