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Министр спорта Украины подписал указ о неучастии атлетов страны в стартах на территории РФ

Спорт
14 марта, 14:02 дата обновления: 14 марта, 14:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

В тексте документа говорится о запрете на участие в стартах и проведении тренировочных сборов на территории России для всех членов национальных команд Украины

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Материал из 1 страницы
Биатлонистки сборной Украины

Биатлонистки сборной Украины

© AP Photo/Lee Jin-man

ТАСС, 14 марта. Министр спорта Украины Игорь Жданов подписал указ, согласно которому украинские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях, проходящих на территории России. Об этом Жданов сообщил на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что сборная Украины бойкотирует этап Кубка мира по биатлону в Тюмени.

"Я подписал новый указ, согласно которому украинские спортсмены не будут участвовать в любых соревнованиях на территории России", - написал Жданов.

В тексте документа, который опубликовал Жданов, говорится о запрете на участие в стартах и проведении тренировочных сборов на территории России для всех членов национальных команд Украины. При этом спортивным федерациям рекомендовано воздержаться от участия во всех соревнованиях, которые пройдут на территории России.

 В 2018 году на территории России, помимо чемпионата мира по футболу (14 июня - 15 июля) и этапа Кубка мира по биатлону (22-25 марта), пройдут еще несколько международных соревнований: чемпионат Европы по борьбе (30 апреля - 6 мая), чемпионат мира по хоккею среди юниоров (19-29 апреля), чемпионат мира по боксу среди студентов (2-7 сентября), а также турниры в Москве под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

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