Более 350 тыс. билетов на ЧМ продано за первые сутки второго периода второго этапа продаж

ТАСС, 14 марта. Болельщики купили 356 700 билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года в России за первые сутки второго периода второго этапа продаж. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Второй период второго этапа продаж стартовал 13 марта и продлится до 3 апреля. Билеты реализуются в порядке живой очереди, в продаже доступны билеты на все матчи, кроме финала и встречи между сборными Аргентины и Исландии в Москве. Также доступны билеты четвертой категории на определенные матчи, билеты данной категории предназначены только для резидентов РФ и стоят меньше обычных - цена самого дешевого билета четвертой категории на матч группового этапа составляет 1280 рублей, на матчи 1/8 финала - 2240 рублей, на четвертьфиналы и матч за третье место - 3800 рублей, на полуфиналы - 4480 рублей. Всего ФИФА выделила 350 тыс. билетов четвертой категории, из них 60% были распределены на первом этапе.

В ходе первого дня второго периода второго этапа большая часть билетов досталась россиянам (197 036). За ними следуют граждане США (14 845), Аргентины (14 564), Колумбии (13 994), Мексики (13 505), Бразилии (9 691), Перу (9 493), Австралии (5 500), Германии (5 476), Китая (5 459) и Индии (4 166).

"Несмотря на огромный спрос и возможное время ожидания перед входом на билетную платформу ФИФА призывает всех болельщиков принимать во внимание индикаторы спроса (красный, желтый, зеленый) и проверять таким образом наличие билетов", - говорится в сообщении пресс-службы.

Во время первого периода второго этапа продаж было распределено 568 448 билетов. Больше всего билетов получили болельщики из России - 197 832 билета, также в десятку лидеров вошли Колумбия (33 048), Бразилия (24 656), Перу (21 946), Германия (21 639), США (20 347), Мексика (18 155), Австралия (15 906), Аргентина (15 214), Англия (14 890) и Польша (13 686).

По итогам первого этапа продаж, который также был разделен на два периода, было распределено 742 760 билетов. Большинство заявок на билеты поступило из России (53%). Оставшиеся 47% билетов были распределены среди иностранных болельщиков, по заявкам лидируют представители США, Бразилии, Германии, Китая, Мексики, Израиля, Аргентины, Австралии и Англии.

После завершения двух этапов откроются продажи "в последний момент", когда билеты будут продаваться в порядке живой очереди. Этот этап начнется 18 апреля и завершится 15 июля - в день финала чемпионата мира.

Категории билетов ЧМ-2018

ФИФА объявила стоимость билетов на матчи чемпионата мира в июле 2016 года. Билеты разделены на четыре ценовые категории, при этом одна из них сделана специально для резидентов РФ. Без учета матча открытия и финала, стоимость билетов третьей категории варьируется от $105 до $285, второй категории - от $165 до $480, первой - от $210 до $750. Кроме того, рекомендуется после подтверждения приобретения билетов сразу подавать заявку на получение паспорта болельщика.

Паспорт болельщика - нововведение России как страны - хозяйки чемпионата мира. Он представляет собой персонифицированную карту зрителя, которую должен получить каждый человек, купивший билет на матчи ЧМ-2018. Паспорт болельщика дает право бесплатного проезда между городами - организаторами ЧМ-2018, а также на городском общественном транспорте (автобусы, троллейбусы, трамваи, метро), пригородных электричках и аэроэкспрессах (поезда, соединяющие аэропорты с центром города). Для иностранных граждан паспорт болельщика дает право безвизового въезда на территорию России в период проведения турнира.

Паспорт болельщика применялся при проведении Кубка конфедераций в 2017 году.