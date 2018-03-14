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ВФЛА не принимает претензии IAAF по поводу отсутствия плана допинг-тестирования атлетов РФ

Спорт
14 марта, 14:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

Антидопинговый координатор ВФЛА Елена Иконникова считает, что данное требование скорее относится к РУСАДА

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Антидопинговый координатор ВФЛА Елена Иконникова

Антидопинговый координатор ВФЛА Елена Иконникова

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) считает ошибочным требование рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) предоставить план антидопингового тестирования российских легкоатлетов на национальном уровне на 2018 год. Об этом сообщила ТАСС антидопинговый координатор ВФЛА Елена Иконникова.

Совет IAAF 6 марта на основании рекомендаций своей рабочей группы по России, которой руководит Руне Андерсен, принял решение не возвращать членство ВФЛА в организации. Одной из причин такого решения, по мнению рабочей группы, является непредоставление в IAAF четкого и объективного плана антидопингового тестирования российских спортсменов на национальном уровне в 2018 году. А именно этот план, по мнению рабочей группы, может убедить IAAF в том, что российские легкоатлеты выступают чистыми на соревнованиях.

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"Я думаю, что данное требование скорее относится к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА), - сказала Иконникова. - Потому что ВФЛА не может планировать допинг-тестирование, это противоречит самой деятельности организации. Мы не должны даже быть в курсе всего этого".

Собеседница ТАСС рассказала, что в конце прошлого года состоялось несколько встреч с руководством РУСАДА и обсуждение деталей будущего совместного плана действий по разным направлениям антидопинговой политики. "Речь шла и об образовательной деятельности, и об увеличении национального пула тестирования, и об оказании содействия агентству в проведении расследований фактов нарушения антидопингового законодательства, - заметила Иконникова. - Всю эту информацию мы отправляли в рабочую группу. Я допускаю, что произошла некоторая путаница, и IAAF ждет именно этот документ, а не конкретно план допинг-тестирования".

"Сам план совместных действий по всем направлениям антидопинговой деятельности сейчас находится в стадии подписания, - отметила антидопинговый координатор ВФЛА. - Как только все будет готово, мы сразу ознакомим рабочую группу с этим документом".

ВФЛА выступает за жесткий антидопинговый контроль всех своих спортсменов. "В пуле IAAF у нас 66 спортсменов, в национальном пуле тестирования - 154 и расширенном - 61. Ни в одном другом виде спорта нет такого широкого охвата. Мы очень рады такому вниманию к нашим спортсменам и хотим, чтобы их еще больше тестировали", - заключила Иконникова.

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