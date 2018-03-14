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ХК "Автомобилист" не будет продлевать контракт с тренером Крикуновым

Спорт
14 марта, 14:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

Сам Крикунов сообщил ТАСС, что еще подумает по поводу продолжения тренерской карьеры

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Владимир Крикунов

Владимир Крикунов

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Хоккейный клуб "Автомобилист" не станет продлевать контракт с главным тренером команды Владимиром Крикуновым. Об этом ТАСС сообщил директор клуба Максим Рябков.

Екатеринбургский клуб уступил магнитогорскому "Металлургу" в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина в серии до четырех побед со счетом 2-4.

"Хотелось бы поблагодарить Владимира Васильевича за полтора сезона работы в нашей команде. Под его руководством клуб добился лучших результатов в "регулярке" в истории. Вчера мы провели встречу по итогам плей-офф и совместно с Крикуновым решили, что его контракт продлеваться не будет. Владимир Васильевич прощается с "Автомобилистом", - сказал Рябков.

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"Он провел достойный сезон, поэтому вправе рассчитывать, что его услуги будут востребованы в Континентальной хоккейной лиге", - добавил директор.

Сам Крикунов сообщил ТАСС, что еще подумает по поводу продолжения тренерской карьеры. Ранее специалист говорил, что готов продолжать работать в качестве тренера.

"Автомобилист" по итогам регулярного чемпионата занял четвертое место в Восточной конференции, что стало лучшим результатом в истории выступлений клуба в КХЛ. Крикунов возглавил "Автомобилист" в октябре 2016 года, сменив на этом посту Андрея Разина. Специалист также известен по работе с "Ак Барсом", московским "Динамо", сборными Белоруссии и России, под его руководством российские и белорусские команды выступали в полуфинале Олимпийских игр.

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