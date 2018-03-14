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Федерация керлинга России договорилась о сотрудничестве с РУСАДА

Спорт
14 марта, 14:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

В ближайшее время федерация примет решение об обязательном наличии сертификата о прохождении образовательного антидопингового онлайн-курса всеми участниками чемпионатов России

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МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Федерация керлинга России (ФКР) объявила о договоренности о сотрудничестве с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Об этом говорится в заявлении ФКР.

Договоренность по подписанию соглашения о сотрудничестве между ФКР и РУСАДА была достигнута на встрече главы ФКР Дмитрия Свищева и заместителя генерального директора РУСАДА Маргариты Пахноцкой. Отмечается, что в ближайшее время ФКР примет решение об обязательном наличии сертификата о прохождении образовательного антидопингового онлайн-курса всеми участниками чемпионатов России по керлингу в 2018 году.

Также на встрече было согласовано проведение в Государственной думе круглого стола по совершенствованию законодательства РФ в области борьбы с допингом.

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