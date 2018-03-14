Федерация керлинга России договорилась о сотрудничестве с РУСАДА

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Федерация керлинга России (ФКР) объявила о договоренности о сотрудничестве с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Об этом говорится в заявлении ФКР.

Договоренность по подписанию соглашения о сотрудничестве между ФКР и РУСАДА была достигнута на встрече главы ФКР Дмитрия Свищева и заместителя генерального директора РУСАДА Маргариты Пахноцкой. Отмечается, что в ближайшее время ФКР примет решение об обязательном наличии сертификата о прохождении образовательного антидопингового онлайн-курса всеми участниками чемпионатов России по керлингу в 2018 году.

Также на встрече было согласовано проведение в Государственной думе круглого стола по совершенствованию законодательства РФ в области борьбы с допингом.