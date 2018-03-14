Директор ХК "Автомобилист": имеем небольшой список кандидатов на пост главного тренера

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Список кандидатов на пост главного тренера екатеринбургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Автомобилист" не является большим. Об этом ТАСС сообщил директор клуба Максим Рябков.

В среду Рябков сообщил ТАСС, что екатеринбургский клуб не станет продлевать контракт с нынешним главным тренером Владимиром Крикуновым.

"Ведем поиски нового тренера, общаемся и проводим консультации с кандидатами, но ясности пока нет. У нас есть время на переговоры, чтобы принять то решение, которое и дальше поможет развивать клуб, - сказал Рябков. - Не намерены излишне затягивать переговорный процесс - как только добьемся согласия, то сразу объявим об этом. Список кандидатов небольшой".

При Крикунове "Автомобилист" занял четвертое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, что стало лучшим результатом для клуба в его истории. В первом раунде плей-офф команда проиграла магнитогорскому "Металлургу".