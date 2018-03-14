Семь спортсменов из России выступят на Региональных играх Специальной олимпиады в Абу-Даби

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Сборная России, состоящая из семи спортсменов, примет участие в Региональных играх Специальной олимпиады, которые стартовали 14 марта в Абу-Даби. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе соревнований.

В соревнованиях, которые организованы для атлетов с ограниченными интеллектуальными возможностями, примут участие 1700 спортсменов из 30 стран. Медали будут разыграны в 16 видах спорта, в том числе в гимнастике, плавании, футболе, велоспорте и пауэрлифтинге.

Из семи атлетов, которые будут представлять Россию на Региональных играх Специальной олимпиады, трое примут участие в соревнованиях по боулингу (Анна Симонова, Надежда Ильина, Сергей Петрашенков), а остальные спортсмены - в соревнованиях по гимнастике (Дмитрий Солонгин, Валерий Ягофаров, Ольга Черникова, Дарья Беляева). Атлеты приедут в сопровождении четырех тренеров и трех представителей команды, включая главу делегации Людмилу Князеву.

Несмотря на то, что эти Региональные игры проводятся для стран Ближнего Востока и Северной Африки, организаторы пригласили 270 международных атлетов из других регионов для участия в своих соревнованиях. Игры завершатся 22 марта.