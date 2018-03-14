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Спонсор сборной Чехии по биатлону не поддержал решение команды о бойкоте этапа КМ в Тюмени

Спорт
14 марта, 15:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

По словам генерального директора компании Hame, политика не должна иметь отношения к спорту

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Чешский биатлонист Ондржей Моравец

Чешский биатлонист Ондржей Моравец

© EPA-EFE/ANDREAS SCHAAD

ТАСС, 14 марта. Генеральный директор компании Hame, являющейся одним из главных спонсоров сборной Чехии по биатлону, Марти Штрупль раскритиковал решение команды бойкотировать заключительный этап Кубка мира сезона-2017/18 в Тюмени. Его слова приводит издание iDNES.

Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение оставить этап Кубка мира по биатлону в Тюмени в календаре сезона-2017/18. Сборная Чехии, а также команды США, Канады, Украины отказались участвовать в российском этапе Кубка мира.

"Я совершенно не согласен с этим решением и сказал об этом руководству чешского биатлона, - сказал Штрупль. - Я думаю, что политика не должна иметь отношения к спорту".

Этап Кубка мира в Тюмени пройдет с 22 по 25 марта.

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