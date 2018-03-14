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Путин поздравил лыжницу Миленину с победой на Паралимпиаде

Спорт
14 марта, 15:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

В телеграмме, адресованной спортсменке, отмечается, что она показала высочайший класс мастерства и отличную физическую подготовку

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ТАСС, 14 марта. Президент РФ Владимир Путин поздравил российскую лыжницу Анну Миленину, выигравшую лыжный спринт классическим стилем в категории "стоя" на Паралимпийских играх в Пхёнчхане. Поздравительная телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

"На играх XII Паралимпиады Вы вновь продемонстрировали высочайший класс мастерства и отличную физическую подготовку, убедительно подтвердили свои лидерские позиции в мировом лыжном спорте", - говорится в поздравлении президента.

Выигранная медаль - это достойная награда за "упорный труд, силу воли и настойчивость в достижении намеченных целей", считает Путин.

Миленина стала шестикратной паралимпийской чемпионкой. Ранее на Играх в Пхёнчхане она выиграла серебро в биатлонных гонках на 6 км и 10 км и в лыжной гонке на 15 км. Миленина - семикратный серебряный призер Паралимпиад и трижды бронзовый. Она также является 11-кратной чемпионкой мира.

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