Путин поздравил лыжницу Миленину с победой на Паралимпиаде

ТАСС, 14 марта. Президент РФ Владимир Путин поздравил российскую лыжницу Анну Миленину, выигравшую лыжный спринт классическим стилем в категории "стоя" на Паралимпийских играх в Пхёнчхане. Поздравительная телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

"На играх XII Паралимпиады Вы вновь продемонстрировали высочайший класс мастерства и отличную физическую подготовку, убедительно подтвердили свои лидерские позиции в мировом лыжном спорте", - говорится в поздравлении президента.

Выигранная медаль - это достойная награда за "упорный труд, силу воли и настойчивость в достижении намеченных целей", считает Путин.

Миленина стала шестикратной паралимпийской чемпионкой. Ранее на Играх в Пхёнчхане она выиграла серебро в биатлонных гонках на 6 км и 10 км и в лыжной гонке на 15 км. Миленина - семикратный серебряный призер Паралимпиад и трижды бронзовый. Она также является 11-кратной чемпионкой мира.