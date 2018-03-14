Матч чемпионата России по футболу "Рубин" - "Спартак" покажут в "ВТБ Ледовом дворце"

ТАСС, 14 марта. Встреча 23-го тура чемпионата России по футболу между казанским "Рубином" и московским "Спартаком" будет показана на большом медиакубе арены "ВТБ ледовый дворец" в Москве. Об этом сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

Отмечается, что матч будет транслироваться после игры чемпионата России по гандболу, в которой "Спартак" примет санкт-петербургский клуб "Университет-Нева". Эта встреча, которая начнется 17 марта в 17:00 мск, станет первым гандбольным матчем, который примет "ВТБ Ледовый дворец".

Гандбольный "Спартак" проводит свой первый сезон в чемпионате России. В текущем сезоне первенства страны команда из-за отсутствия собственной арены принимала своих соперников на Малой спортивной арене "Лужники", во Дворце спорта "Динамо" в Крылатском и спорткомплексе "Кунцево".

Хоккейный "Спартак" завершил сезон Континентальной хоккейной лиги на стадии 1/8 финала плей-офф турнира, поэтому появилась возможность провести матч чемпионата России по гандболу в "ВТБ ледовом дворце".

Матч "Рубин" - "Спартак" пройдет в Казани 17 марта, начало в 19:00 мск.

Всех ⚪️, которые останутся в Москве 17 марта!



Приглашаем в 17:00 поддержать @SpartakHb в матче против «Невы» на арене «ВТБ Ледовый дворец».



☝ А после игры все желающие смогут посмотреть ⚽️



#РубинСпартак на большом медиакубе арены!



https://t.co/YbfpC0vbyg pic.twitter.com/J8lDF3qptd — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 14 марта 2018 г.