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Матч чемпионата России по футболу "Рубин" - "Спартак" покажут в "ВТБ Ледовом дворце"

Спорт
14 марта, 15:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

Матч будет транслироваться после игры чемпионата России по гандболу между "Спартаком" и петербургским "Университетом-Невой"

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© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 14 марта. Встреча 23-го тура чемпионата России по футболу между казанским "Рубином" и московским "Спартаком" будет показана на большом медиакубе арены "ВТБ ледовый дворец" в Москве. Об этом сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

Отмечается, что матч будет транслироваться после игры чемпионата России по гандболу, в которой "Спартак" примет санкт-петербургский клуб "Университет-Нева". Эта встреча, которая начнется 17 марта в 17:00 мск, станет первым гандбольным матчем, который примет "ВТБ Ледовый дворец".

Гандбольный "Спартак" проводит свой первый сезон в чемпионате России. В текущем сезоне первенства страны команда из-за отсутствия собственной арены принимала своих соперников на Малой спортивной арене "Лужники", во Дворце спорта "Динамо" в Крылатском и спорткомплексе "Кунцево".

Хоккейный "Спартак" завершил сезон Континентальной хоккейной лиги на стадии 1/8 финала плей-офф турнира, поэтому появилась возможность провести матч чемпионата России по гандболу в "ВТБ ледовом дворце".
Матч "Рубин" - "Спартак" пройдет в Казани 17 марта, начало в 19:00 мск.

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