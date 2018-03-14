Бронзовый призер ОИ-2018 фристайлист Буров продает подаренный за медаль автомобиль

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Уроженец Ярославля 26-летний фристайлист Илья Буров, завоевавший бронзовую медаль на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане в соревнованиях по лыжной акробатике, продает подаренный ему за бронзу автомобиль BMW X4. Информацию подтвердили ТАСС в ярославском автосалоне, где находится автомобиль.

Объявление о продаже размещено на одном из сайтов, специализирующихся на торговле автомобилями, стоимость автомобиля составляет 4 млн рублей.

"Это "олимпийская" машина, подаренная за медаль", - сказал собеседник агентства.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев вручил ключи от автомобилей российским спортсменам, ставшим победителями и призерами Олимпийских игр в Пхёнчхане. Олимпийцам, получившим бронзовые медали, достались автомобили BMW X4.