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Бронзовый призер ОИ-2018 фристайлист Буров продает подаренный за медаль автомобиль

Спорт
14 марта, 15:47 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 14, марта. /ТАСС

Стоимость автомобиля BMW X4 составляет 4 млн рублей

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Илья Буров

Илья Буров

© Сергей Бобылев/ТАСС

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Уроженец Ярославля 26-летний фристайлист Илья Буров, завоевавший бронзовую медаль на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане в соревнованиях по лыжной акробатике, продает подаренный ему за бронзу автомобиль BMW X4. Информацию подтвердили ТАСС в ярославском автосалоне, где находится автомобиль.

Объявление о продаже размещено на одном из сайтов, специализирующихся на торговле автомобилями, стоимость автомобиля составляет 4 млн рублей.

"Это "олимпийская" машина, подаренная за медаль", - сказал собеседник агентства.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев вручил ключи от автомобилей российским спортсменам, ставшим победителями и призерами Олимпийских игр в Пхёнчхане. Олимпийцам, получившим бронзовые медали, достались автомобили BMW X4.

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