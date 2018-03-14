Члены британского правительства и королевской семьи не посетят ЧМ-2018 в России

ЛОНДОН, 14 марта. /ТАСС/. Члены британского правительства и королевской семьи не посетят чемпионат мира по футболу в России. Об этом сообщила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в среду со специальным заявлением в Палате общин британского парламента по делу отравления в Солсбери 4 марта экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"Мы приостановим все запланированные двусторонние контакты на высоком уровне между Великобританией и Российской Федерацией, - сказала она. - Это включает отзыв приглашения министру иностранных дел [Сергею] Лаврову посетить Великобританию с ответным визитом. <...> И я подтверждаю, что на летнем чемпионате мира в России не будут присутствовать ни министры, ни члены королевской семьи".