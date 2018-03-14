Коту-оракулу Ахиллу не дадут паспорт болельщика ЧМ-2018 без билета на матч

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Эрмитажный кот Ахилл, который будет предсказывать результаты матчей чемпионата мира по футболу в России, не получит паспорт болельщика, если у него не будет билета на матч, сообщили в пресс-службе Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, которое является ответственным исполнителем мероприятий по выдаче паспортов болельщика на ЧМ-2018.

Ранее сотрудник Эрмитажа Мария Халтунен сообщила, что эрмитажному коту Ахиллу выдадут паспорт болельщика. По ее словам, уже подписаны соответствующие бумаги. Она уточнила, что паспорт болельщика выдаст Ахиллу городской комитет по спорту Санкт-Петербурга, и он будет единственным животным, у которого будет такой документ.

"[Согласно законодательству], зрители спортивных соревнований - лица, имеющие входной билет на матч или документ, дающий право на получение входного билета на матч, по форме, установленной правительством РФ. Мы готовы выдать паспорт болельщика каждому зрителю, купившему билет на матч Чемпионата мира по футболу 2018 года", - сказали в министерстве.

Кот-оракул и ЧМ-2018

Летом 2017 года Государственный Эрмитаж отказался отдать Ахилла новому хозяину, чтобы он смог прогнозировать результаты матчей чемпионата мира. Белый кот верно предсказал результаты трех из четырех игр в рамках Кубка конфедераций, которые проходили в Санкт-Петербурге, в том числе стартового и финального.

В свое время именно Ахилл был выбран в качестве футбольного оракула, потому что, по словам Халтунен, "он проявил способность к выбору, анализу, необычному поведению". Кроме того, в музее считают, что на пользу может пойти врожденная глухота Ахилла, так как она позволяет коту не отвлекаться на посторонние звуки во время сеансов предсказаний и меньше волноваться из-за них.

Эрмитажные коты в последние годы стали одним из туристических брендов Санкт-Петербурга, им посвящены серии сувениров, литературные произведения и даже специальный маршрут по городу. На службе в музее состоят около 60 котов, и их численность постоянно регулируется, чтобы животные не воевали за территорию и не отвлекались от своих прямых обязанностей по охране экспонатов от мышей. В 2015 году британские СМИ признали эрмитажных котов одной из самых необычных достопримечательностей мира.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года, матчи примут 11 городов. В Санкт-Петербурге состоятся четыре матча группового этапа мирового первенства, игра 1/8 финала, полуфинал, а также встреча за третье место.