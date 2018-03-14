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Семин: футболист Гильерме не сможет сыграть против "Атлетико"

Спорт
14 марта, 16:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

Вратарь "Локомотива" из-за травмы пропустил последнюю игру команды в чемпионате России против екатеринбургского "Урала"

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Вратарь футбольного клуба "Локомотив" Маринато Гильерме не сможет сыграть в матче Лиги Европы против испанского "Атлетико". Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

Ответная встреча 1/8 финала Лиги Европы пройдет на "РЖД-Арене" в четверг. Гильерме из-за травмы пропустил последнюю игру команды в чемпионате России против екатеринбургского "Урала" (2:0) 12 марта.

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"Конкретно не могу сказать, готовы ли сыграть Ари, Джефферсон Фарфан и Владислав Игнатьев, потому что сам не знаю. Футболисты будут играть только тогда, когда будут здоровы на сто процентов - сегодня на тренировке еще посмотрим. Ведран Чорлука готов играть, он провел очень хорошие две игры и идет по нарастающей. Но то, что Гильерме не будет играть, это точно", - сказал Семин.

По его словам, "Локомотив" всегда настраивается на победу, но в данном случае надо адекватно воспринимать ситуацию. "Настраивать команду можно на все, что угодно, но мы всегда настраиваемся на победу. Хотя нужно реально представлять, что на другой половине поля находится "Атлетико" с другим настроем. Удастся забить быстрый гол - будет другая ситуация, но если не удастся, будем играть для болельщиков", - отметил тренер.

"Атлетико" - одна из лучших команд в мире, которая никогда не допускает недооценку соперника. У "Атлетико" нет игроков низкого уровня, там все хорошие, в том числе и Фернандо Торрес", - заявил Семин.

Первый матч, проходивший на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде, прошел 8 марта и завершился победой хозяев со счетом 3:0.

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