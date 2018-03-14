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Путеводитель по центру Ростова-на-Дону разработают к чемпионату мира по футболу

Спорт
14 марта, 16:45 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 14, марта. /ТАСС

Основной задачей сотрудников центра является встреча гостей ЧМ-2018 - приезжих болельщиков, сотрудников неаккредитованных СМИ и туристов, желающих стать участниками мирового спортивного события

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 марта. /ТАСС/. Путеводитель на английском и русском языках по центру города с указанием главных достопримечательностей разработают в Ростове-на- Дону к чемпионату мира по футболу, сообщили в среду в Донском центре гостеприимства.

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"У нас будет карта, сейчас находится в разработке, там будут указаны музеи, рестораны. К маю она должна быть. Мы постараемся там весь центр охватить, чтобы были рестораны, основные точки, … которые будут интересны гостям. Мы собираемся их распространять по туристско-информационным центрам, если можно будет - на стадионе", - сообщила представитель центра, добавив, что также в путеводителе будут отмечены места нахождения стадиона "Ростов-Арена" и фестиваля болельщиков.

Центр гостеприимства для организации работы с гостями и болельщиками чемпионата мира по футболу 2018 года заработал в Ростове-на-Дону в январе.

Основной задачей сотрудников центра является встреча гостей ЧМ-2018 - приезжих болельщиков, сотрудников неаккредитованных СМИ и туристов, желающих стать участниками мирового спортивного события. По информации правительства области, сотрудники центра помогут туристам и болельщикам с выбором гостинцы, бронированием билетом, организацией трансфера, подбором экскурсионных маршрутов по городу и области.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира примут Москва, Санкт- Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов- на-Дону, Екатеринбург и Сочи.

В Ростове-на-Дону пройдут пять матчей ЧМ-2018: четыре игры группового этапа и один матч 1/8 финала. Известно, что на "Ростов-Арене" сыграют сборные Бразилии, Швейцарии, Саудовской Аравии, Южной Кореи, Мексики, Исландии и Хорватии.

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