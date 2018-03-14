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Россиянка Воронина стала третьей в суперспринте на этапе Кубка IBU в Ханты-Мансийске

Спорт
14 марта, 16:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

Первой финишировала немка Каролин Хорхлер, второе место заняла ее сестра Надин Хорхлер

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ТАСС, 14 марта. Россиянка Тамара Воронина заняла третье место в суперспринте на этапе Кубка IBU, который проходит в Ханты-Мансийске. На дистанции 4 км в финале она проиграла победительнице 16,8 секунды, использовав на четырех огневых рубежах один дополнительный патрон.

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Первой финишировала немка Каролин Хорхлер, показав результат 12 минут 19,1 секунды и не использовав ни одного дополнительного патрона. Второе место заняла ее сестра Надин Хорхлер (отставание 10,7 секунды; 1 патрон). Россиянка Евгения Павлова стала четвертой (+17,0; 4), Маргарита Васильева - восьмой (+42,3; 6), Ирина Услугина - 11-й (+53,1; 4), Кристина Резцова - 14-й (+1.11,0; 1 круг + 6 патронов).

Дисциплина суперспринт дебютирует на этапах Кубка IBU. Соревнования проходят в два этапа - квалификация и финал. В квалификации спортсмены стартуют каждые 15 секунд, 30 лучших проходят в решающую гонку. В финале биатлонисты бегут гонку с общего старта (мужчины - 6 км, женщины - 4 км) с четырьмя огневыми рубежами, при промахе есть возможность использовать три дополнительных патрона.

Финал суперспринта у мужчин пройдет позднее в среду.

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