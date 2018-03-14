Миранчук: "Локомотив" не теряет надежды исправить положение в противостоянии с "Атлетико"

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Футбольный клуб "Локомотив" не теряет надежды отыграть три мяча у испанского "Атлетико" в матче Лиги Европы. Об этом на пресс-конференции заявил полузащитник железнодорожников Алексей Миранчук.

Первый матч прошел 8 марта в Мадриде и завершился победой хозяев со счетом 3:0.

"Мы сыграли игру в чемпионате (победа 2:0 над "Уралом" - прим. ТАСС), подняли себе настроение. Шансы есть всегда, много было матчей, которые показывали, что можно все исправить - та же "Барселона" обыграла ПСЖ (испанцы обыграли французов на своем поле со счетом 6:1 после поражения в гостях 0:4), поэтому надежда есть, попытаемся все исправить", - сказал Миранчук.

Ранее главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне выделил в составе "Локомотива" Алексея и Антона Миранчуков. "Приятно слышать такие слова в свой адрес, но это никак не ослабило и никак не повлияло на игру мою и брата. Мы сделали выводы и постараемся сыграть лучше. Это большой опыт, мы не так часто играем с такими топовыми командами, это отличная проверка, поэтому очень рад, что можно себя проверить", - отметил полузащитник.

В понедельник стало известно, что Миранчук вызван в сборную России для подготовки к контрольным встречам с командами Бразилии (23 марта, "Лужники") и Франции (27 марта, стадион "Санкт-Петербург"). Футболист был заявлен в сборной на непривычной для себя позиции нападающего. "Когда увидел список, сначала удивился, что меня нет, а потом опустил глаза вниз и увидел свою фамилию. В "Локомотиве" все на своих позициях, поэтому менять ничего не надо", - подчеркнул Миранчук.

Ответная встреча 1/8 финала Лиги Европы пройдет на "РЖД- Арене" в четверг.