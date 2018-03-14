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Призер ОИ-2018 конькобежка Ким Бо Рым госпитализирована с психическим расстройством

Спорт
14 марта, 16:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

У 25-летней конькобежки диагностирован тревожный невроз

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ТАСС, 14 марта. Серебряный призер Олимпийских игр в Пхёнчхане в масс-старте южнокорейская конькобежка Ким Бо Рым госпитализирована с психическим расстройством. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на информационное агентство Yonhap.

По информации источника, у 25-летней конькобежки диагностирован тревожный невроз. В больницу также доставили мать спортсменки с такими же симптомами.

На Олимпиаде в Пхёнчхане Ким Бо Рым стала участницей конфликта в южнокорейской сборной. Спортсменка обвинила свою партнершу по команде Но Сон Ён в плохом выступлении в командной гонке, в которой сборная Южной Кореи показала восьмой результат.

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