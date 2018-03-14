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ФИФА продлила отстранение президента Бразильской конфедерации футбола на 45 дней

Спорт
14 марта, 17:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

Данное решение было принято комитетом по этике ФИФА по просьбе главы следственной палаты комитета

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Президент Бразильской конфедерации футбола Марко Поло дель Неро

Президент Бразильской конфедерации футбола Марко Поло дель Неро

© EPA/Antonio Lacerda

ТАСС, 14 марта. Международная федерация футбола (ФИФА) на 45 дней продлила запрет президенту Бразильской конфедерации футбола (CBF) Марко Поло дель Неро заниматься любой деятельностью, связанной с футболом, как на международном, так и на национальном уровнях. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

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Данное решение было принято комитетом по этике ФИФА по просьбе главы следственной палаты комитета. Отмечается, что в отношении дель Неро также было начато разбирательство. Решение ФИФА вступает в силу в четверг, первоначально ФИФА отстранила дель Неро на 90 дней 15 декабря прошлого года с возможность продления отстранения.

27 мая 2015 года разгорелся крупнейший скандал в истории ФИФА, когда в Цюрихе были задержаны высокопоставленные чиновники организации. Всего тогда обвинения были предъявлены 14 бывшим и действующим футбольным чиновникам. По данным американского Минюста, за 24 года подозреваемые получили взятки на сумму около $150 млн. Вторая волна арестов началась в Цюрихе 3 декабря 2015 года, всего по делу о коррупции в ФИФА проходят 42 человека.

Дель Неро сразу после арестов покинул Цюрих. Позднее стало известно, что его имя фигурирует в списке лиц, в отношении которых ФБР проводит антикоррупционное расследование по делу о контрактах, касающихся предоставления услуг во время чемпионата мира по футболу 2014 года в Бразилии. В ноябре 2015 года он вышел из состава исполнительного комитета ФИФА, с мая 2015 года он не посещал заседания исполкома. С мая 2017 года чиновник не покидал территорию Бразилии.

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