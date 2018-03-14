ФИФА продлила отстранение президента Бразильской конфедерации футбола на 45 дней

ТАСС, 14 марта. Международная федерация футбола (ФИФА) на 45 дней продлила запрет президенту Бразильской конфедерации футбола (CBF) Марко Поло дель Неро заниматься любой деятельностью, связанной с футболом, как на международном, так и на национальном уровнях. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

Данное решение было принято комитетом по этике ФИФА по просьбе главы следственной палаты комитета. Отмечается, что в отношении дель Неро также было начато разбирательство. Решение ФИФА вступает в силу в четверг, первоначально ФИФА отстранила дель Неро на 90 дней 15 декабря прошлого года с возможность продления отстранения.

27 мая 2015 года разгорелся крупнейший скандал в истории ФИФА, когда в Цюрихе были задержаны высокопоставленные чиновники организации. Всего тогда обвинения были предъявлены 14 бывшим и действующим футбольным чиновникам. По данным американского Минюста, за 24 года подозреваемые получили взятки на сумму около $150 млн. Вторая волна арестов началась в Цюрихе 3 декабря 2015 года, всего по делу о коррупции в ФИФА проходят 42 человека.

Дель Неро сразу после арестов покинул Цюрих. Позднее стало известно, что его имя фигурирует в списке лиц, в отношении которых ФБР проводит антикоррупционное расследование по делу о контрактах, касающихся предоставления услуг во время чемпионата мира по футболу 2014 года в Бразилии. В ноябре 2015 года он вышел из состава исполнительного комитета ФИФА, с мая 2015 года он не посещал заседания исполкома. С мая 2017 года чиновник не покидал территорию Бразилии.