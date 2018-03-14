Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.03:
$ 56.94
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россиянин Томшин стал третьим в суперспринте на этапе Кубка IBU в Ханты-Мансийске

Спорт
14 марта, 17:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

Первым финишировал норвежец Ветле Шостад Кристиансен, второе место занял австриец Лоренц Вегер

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 14 марта. Россиянин Василий Томшин занял третье место в суперспринте на этапе Кубка IBU, который проходит в Ханты-Мансийске. На дистанции 6 км в финале он проиграл победителю 8,3 секунды, использовав на четырех огневых рубежах два дополнительных патрона.

Смотрите также

Россиянка Воронина стала третьей в суперспринте на этапе Кубка IBU в Ханты-Мансийске

Российская биатлонистка Павлова одержала победу в спринте на этапе Кубка IBU в Увате

Первым финишировал норвежец Ветле Шостад Кристиансен, показав результат 13 минут 14,7 секунды и использовав три дополнительных патрона. Второе место занял австриец Лоренц Вегер (отставание 6,1 секунды; 1 патрон). Россиянин Петр Пащенко стал шестым (+16,9; 6), Алексей Волков - девятым (+21,1; 1 круг + 4 патрона), Алексей Слепов - 13-м (+25,5; 0+3), Никита Поршнев - 16-м (+41,6; 0+8), Эдуард Латыпов - 27-м (+1.28,6; 0+5).

Дисциплина суперспринт дебютирует на этапах Кубка IBU. Соревнования проходят в два этапа - квалификация и финал. В квалификации спортсмены стартуют каждые 15 секунд, 30 лучших проходят в решающую гонку. В финале биатлонисты бегут гонку с общего старта (мужчины - 6 км, женщины - 4 км) с четырьмя огневыми рубежами, при промахе есть возможность использовать три дополнительных патрона.

Следующие гонки на этапе Кубка IBU пройдут 16 марта, в этот день состоятся спринтерские гонки у мужчин и женщин.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Случаи высылки советских и российских дипломатов из Великобритании. Досье
2
Биография российского режиссера Леонида Квинихидзе
3
Путин не исключил открытия движения по Крымскому мосту в мае
4
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
5
Евросоюз планирует обновить визовую политику
6
Захарова: Мэй не может оценивать, достоин ли Лавров должности главы МИД РФ
7
Корбин призвал Мэй предоставить четкие доказательства в отношении России по делу Скрипаля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама