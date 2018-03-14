Россиянин Томшин стал третьим в суперспринте на этапе Кубка IBU в Ханты-Мансийске

ТАСС, 14 марта. Россиянин Василий Томшин занял третье место в суперспринте на этапе Кубка IBU, который проходит в Ханты-Мансийске. На дистанции 6 км в финале он проиграл победителю 8,3 секунды, использовав на четырех огневых рубежах два дополнительных патрона.

Первым финишировал норвежец Ветле Шостад Кристиансен, показав результат 13 минут 14,7 секунды и использовав три дополнительных патрона. Второе место занял австриец Лоренц Вегер (отставание 6,1 секунды; 1 патрон). Россиянин Петр Пащенко стал шестым (+16,9; 6), Алексей Волков - девятым (+21,1; 1 круг + 4 патрона), Алексей Слепов - 13-м (+25,5; 0+3), Никита Поршнев - 16-м (+41,6; 0+8), Эдуард Латыпов - 27-м (+1.28,6; 0+5).

Дисциплина суперспринт дебютирует на этапах Кубка IBU. Соревнования проходят в два этапа - квалификация и финал. В квалификации спортсмены стартуют каждые 15 секунд, 30 лучших проходят в решающую гонку. В финале биатлонисты бегут гонку с общего старта (мужчины - 6 км, женщины - 4 км) с четырьмя огневыми рубежами, при промахе есть возможность использовать три дополнительных патрона.

Следующие гонки на этапе Кубка IBU пройдут 16 марта, в этот день состоятся спринтерские гонки у мужчин и женщин.