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"Кызылташ" победил "Кафу" в матче чемпионата Крыма по футболу

Спорт
14 марта, 18:11 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 14, марта. /ТАСС

Единственный мяч на 77-й минуте в ворота хозяев забил Дмитрий Ходарченко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Футбольный клуб "Кызылташ" из Бахчисарая выиграл на выезде у феодосийской "Кафы" со счетом 1:0 в матче 17-го тура чемпионата Крыма.

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Единственный мяч на 77-й минуте в ворота хозяев забил Дмитрий Ходарченко.

"ТСК-Таврия" на своем поле в Симферополе сыграла вничью 2:2 с ялтинским "Рубином", а лидер первенства "Евпатория" проиграла в домашнем матче "Крымтеплице" из поселка Молодежное Симферопольского района (0:1).

Заключительный матч тура состоится 16 марта, "Севастополь" будет принимать керченский "Океан".

Лидером первенства является "Евпатория", в ее активе 41 очко. Далее следуют "Севастополь" (38), "ТСК-Таврия" (36), "Крымтеплица" (27), "Океан" (20), "Кызылташ" (18), "Рубин" (7), "Кафа" (3).

Проводящий турнир Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций и был официально зарегистрирован в середине июля 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова. Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба "ТСК-Таврия", в сезоне-2016/17 чемпионом стал "Севастополь".

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