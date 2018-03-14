ФИФА проведет экстренные переговоры в Греции после инцидента с президентом ПАОК Саввиди

ТАСС, 14 марта. Международная федерация футбола (ФИФА) проведет экстренные переговоры в Греции после инцидента с президентом клуба ПАОК Иваном Саввиди. Об этом сообщает издание Inside The Games.

В воскресенье, 11 марта, матч чемпионата Греции ПАОК - АЕК в Салониках был прерван из-за выхода Саввиди на поле после того, как рефери отменил гол его клуба из-за офсайда. По словам очевидцев, Саввиди угрожал судье и требовал засчитать гол. Команды покинули поле, однако спустя некоторое время арбитры приняли решение засчитать гол.

Делегация ФИФА прибыла в Грецию для проведения экстренных переговоров после инцидента, который привел к приостановлению чемпионата страны на неопределенное время.

"ФИФА требует бескомпромиссного и решительного подхода в уничтожении всех форм насильственных действий в футболе", - написал директор ФИФА по Европе Бьорн Вассалло в письме заместителю министра спорта Греции Гиоргосу Василиадису.

Согласно дисциплинарному кодексу чемпионата Греции лицо, угрожающее арбитрам или организаторам матча, наказывается штрафом от 50 тыс. евро и запретом на посещение стадионов на срок от трех до пяти лет. По отношению к должностным лицам клубов может быть применено наказание в виде матча без зрителей, снятия очков или понижения в низший дивизион.

АЕК, ПАОК и "Олимпиакос" ведут борьбу за чемпионство. В турнирной таблице за пять туров до конца чемпионата лидирует АЕК с 54 очками, следом идут ПАОК (52), "Олимпиакос" (50).