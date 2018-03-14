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Газзаев не считает нужным переживать из-за отказа британского руководства посетить ЧМ-2018

Спорт
14 марта, 18:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

Парламентарий напомнил об успешном проведении в России летом прошлого года Кубка конфедераций, который, на его взгляд, "стал генеральной репетицией" чемпионата мира по футболу

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Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев

Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев ("Справедливая Россия") выразил мнение, что не стоит расстраиваться из-за отказа британских официальных лиц приехать в Россию на чемпионат мира по футболу, поскольку мундиаль проводится прежде всего для болельщиков.

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Члены британского правительства и королевской семьи не посетят ЧМ-2018 в России

В среду премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая со специальным заявлением в Палате общин британского парламента по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявила, что члены британского правительства и королевской семьи не посетят чемпионат мира по футболу в России.

"Все, что звучит о российском футболе на Западе, а конкретно в Великобритании, - это грязная пропаганда, которая продолжается с 2010 года, когда Лондон проиграл нашей стране право проводить чемпионат мира по футболу", - заявил ТАСС Газзаев в среду. С тех пор, по его словам, "британское руководство искало любой повод, чтобы "прицепиться" к России в вопросе проведения предстоящего футбольного турнира, о чем с превеликим удовольствием писали и снимали фильмы британские СМИ".

Парламентарий напомнил об успешном проведении в России летом прошлого года Кубка конфедераций, который, на его взгляд, "стал генеральной репетицией" чемпионата мира по футболу. "Кубок конфедераций показал, что проблем с проведением крупных футбольных соревнований в России вообще нет никаких. Более того, все участники Кубка конфедераций высказались исключительно положительно о проведении турнира в России в целом и о доброжелательности наших болельщиков", - подчеркнул он.

"Чемпионат мира проводится прежде всего для болельщиков, которые его очень ждут, несмотря ни на что. Уверен, и все мы, и они переживут отсутствие на трибунах британских официальных лиц и членов королевской семьи Великобритании. Не стоит из-за этого расстраиваться и переживать. От этого мы точно не похудеем, и пусть отсутствие британского премьера на трибунах будет самым большим несчастьем в нашей жизни", - подчеркнул Газзаев.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

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