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Футболист "Зенита" Маммана перенес операцию в Риме и пропустит до полугода

Спорт
14 марта, 18:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

Аргентинский футболист получил травму во время матча 22-го тура чемпионата России против "Ростова"

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Эмануэль Маммана

Эмануэль Маммана

© Вячеслав Евдокимов/"Зенит"

ТАСС, 14 марта. Защитник санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Эмануэль Маммана, получивший травму крестообразной связки колена, успешно перенес операцию в Риме. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Аргентинский футболист получил травму во время матча 22-го тура чемпионата России против "Ростова" (0:0). Обследование выявило у Мамманы субтотальное повреждение передней крестообразной связки. Отмечается, что восстановление игрока займет пять-шесть месяцев. Ранее сообщалось, что аргентинец может пропустить девять месяцев.

Маммана перешел в "Зенит" летом 2017 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 26 матчей в различных турнирах, отметившись одной результативной передачей. После 22 туров "Зенит" в турнирной таблице чемпионата России с 39 очками занимает пятое место.

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