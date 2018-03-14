Муравьев освобожден от должности гендиректора ФК "Динамо"

ТАСС, 14 марта. Генеральный директор московского футбольного клуба "Динамо" Евгений Муравьев освобожден от должности. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо".

В среду состоялось заседание совета директоров футбольного клуба "Динамо". "В соответствии с повесткой дня члены совета директоров рассмотрели вопросы о прекращении полномочий генерального директора Муравьева, - говорится в сообщении. - Большинством голосов совет директоров принял решение досрочно прекратить полномочия Муравьева. Клуб продолжит работу в штатном режиме под руководством исполнительного директора Алексея Смертина".

Муравьев занял пост гендиректора "Динамо" в сентябре 2016 года. С 2014 по 2015 год он работал на аналогичной должности в краснодарском футбольном клубе "Кубань".

Во время работы Муравьева в "Динамо" бело-голубые заняли первое место в чемпионате Футбольной национальной лиги сезона-2016/17 и вернулись в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ).