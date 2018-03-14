Акинфеев: решение Березуцких завершить карьеру в сборной России нужно уважать

ЛИОН /Франция/, 14 марта. /ТАСС/. Решение защитников Василия и Алексея Березуцких завершить выступления за сборную России по футболу нужно уважать. Таким мнением с журналистами поделился партнер Березуцких по московскому ЦСКА, вратарь сборной России Игорь Акинфеев.

В марте 2017 года Василий Березуцкий объявил о приостановлении карьеры, мотивировав решение желанием сконцентрироваться на выступлениях за свой клуб ЦСКА. В феврале, после того как тяжелые травмы получили основные центральные защитники сборной Георгий Джикия и Виктор Васин, главный тренер сборной России Станислав Черчесов сказал, что рассматривает вариант вызова в команду братьев Березуцких. Однако позднее 35-летние защитники заявили о завершении карьеры в сборной.

"С любыми защитниками будет нормально, проблем не должно возникнуть. Я должен находить с ними взаимопонимание. Но посмотрим, как все будет выглядеть в итоге. А что касается братьев - это их решение. Я с ними не только сейчас разговаривал об этом, и по большому счету все давно поняли, что они давно закончил карьеру в сборной, а не приостановили. Это их решение и его надо уважать", - заявил Акинфеев.

В четверг футболисты ЦСКА во Франции проведут ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против "Лиона". В первом матче столичная команда уступила в Москве со счетом 0:1. "В любом матче мы играем так, как можем, но в любой игре есть шанс на победу. Любой трофей дорог и ценен, мы можем шутить сколько угодно, но любому игроку хочется побеждать", - отметил Акинфеев.

"Один раз мы уже это сделали (в 2005 году ЦСКА стал обладателем Кубка УЕФА, который позднее был переименован в Лигу Европы - прим. ТАСС). Не знаю, получится ли второй раз", - заключил вратарь.

Братья Березуцкие дебютировали в сборной в 2003 году. Василий провел за команду 101 матч (5 мячей), Алексей - 58 (0). Оба являются бронзовыми призерами чемпионата Европы 2008 года. Алексей последний раз выступил за сборную в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы 2016 года с валлийцами (0:3), а Василий - в октябре 2016 года в товарищеском матче со сборной Коста-Рики в Краснодаре (3:4).