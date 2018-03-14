Брат Хабиба Нурмагомедова выступит на турнире PFL

МОСКВА, 14 марта. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец ММА Абубакар Нурмагомедов летом начнет выступления в организации Professional Fighters League (PFL). Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

"Абубакар Нурмагомедов будет участвовать в Гран-при PFL, которое стартует этим летом, в весовой категории до 77 кг", - сказал Магомедов.

Ранее сообщалось, что спортсмен, являющийся двоюродным братом другого российского бойца Хабиба Нурмагомедова, мог выступить на турнире UFC в Бразилии 3 февраля.

В активе Нурмагомедова 14 побед и одно поражение в ММА.

PFL (предыдущее название WSOF) была реорганизована в 2017 году. Всего в лиге будут представлены семь весовых категорий, а общий призовой фонд составит $10 млн.