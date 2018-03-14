Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.03:
$ 56.94
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Футболист "Лиона" Ферри: преимущество перед ответным матчем с ЦСКА слишком мало

Спорт
14 марта, 20:02 UTC+3 ЛИОН /Франция/ 14, марта. /ТАСС

По мнению тренера "Лиона" Бруно Женезио, французская команда должна быть готова к тактическим сюрпризам от соперника

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛИОН /Франция/, 14 марта. /ТАСС/. Разница в счете перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы между французским "Лионом" и российским ЦСКА слишком мала. Об этом журналистам заявил футболист "Лиона" Жордан Ферри.

В первом матче "Лион" в Москве обыграл ЦСКА со счетом 1:0.

Смотрите также

Гончаренко: ЦСКА должен быть готов к любому варианту развития событий в игре с "Лионом"

Матч Лиги Европы "Лион" - ЦСКА не признан встречей с повышенным уровнем опасности

"Разница в счете слишком мала, поэтому мы выйдем на поле с таким настроем, словно первого матча не было, - отметил Ферри. - ЦСКА - интересная команда, там есть хорошие игроки, которые показали свой футбол даже на трудном для игры поле. Победа в последнем матче чемпионата Франции над "Каном" была важна для нас, придала уверенности. Мы на правильном пути, стараемся учиться на наших ошибках".

"Лига Европы - очень важный турнир для клуба, для болельщиков. Плюс, у нас [на домашнем стадионе "Лиона" "Парк Олимпик"] пройдет финал. Есть еще много поводов мотивировать себя, чтобы идти дальше", - добавил игрок.

По мнению тренера "Лиона" Бруно Женезио, французская команда должна быть готова к тактическим сюрпризам от соперника. "Мы смотрели последний матч ЦСКА в чемпионате России (московская команда обыграла грозненский "Ахмат" со счетом 3:0 - прим. ТАСС), и там они играли иначе, нежели с нами, по другой схеме, и мы должны быть готовы к этому. Мы очень серьезно относимся к этой игре, и у нас есть все шансы на победу. Но при этом мы знаем, что ЦСКА проводит хорошие матчи в гостях", - заявил он.

Игра между "Лионом" и ЦСКА пройдет в четверг. Начало мачта - 23:05 мск.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Случаи высылки советских и российских дипломатов из Великобритании. Досье
2
Путин обещал приехать в мае на открытие Крымского моста
3
Собчак намерена пожаловаться в ЦИК из-за поведения ее оппонентов на дебатах
4
Путин не исключил открытия движения по Крымскому мосту в мае
5
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
6
"Нафтогаз" на переговорах с "Газпромом" заявит об отказе разрывать контракты
7
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
Темы дня
Новости партнеров
Реклама