Футболист "Лиона" Ферри: преимущество перед ответным матчем с ЦСКА слишком мало

ЛИОН /Франция/, 14 марта. /ТАСС/. Разница в счете перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы между французским "Лионом" и российским ЦСКА слишком мала. Об этом журналистам заявил футболист "Лиона" Жордан Ферри.

В первом матче "Лион" в Москве обыграл ЦСКА со счетом 1:0.

"Разница в счете слишком мала, поэтому мы выйдем на поле с таким настроем, словно первого матча не было, - отметил Ферри. - ЦСКА - интересная команда, там есть хорошие игроки, которые показали свой футбол даже на трудном для игры поле. Победа в последнем матче чемпионата Франции над "Каном" была важна для нас, придала уверенности. Мы на правильном пути, стараемся учиться на наших ошибках".

"Лига Европы - очень важный турнир для клуба, для болельщиков. Плюс, у нас [на домашнем стадионе "Лиона" "Парк Олимпик"] пройдет финал. Есть еще много поводов мотивировать себя, чтобы идти дальше", - добавил игрок.

По мнению тренера "Лиона" Бруно Женезио, французская команда должна быть готова к тактическим сюрпризам от соперника. "Мы смотрели последний матч ЦСКА в чемпионате России (московская команда обыграла грозненский "Ахмат" со счетом 3:0 - прим. ТАСС), и там они играли иначе, нежели с нами, по другой схеме, и мы должны быть готовы к этому. Мы очень серьезно относимся к этой игре, и у нас есть все шансы на победу. Но при этом мы знаем, что ЦСКА проводит хорошие матчи в гостях", - заявил он.

Игра между "Лионом" и ЦСКА пройдет в четверг. Начало мачта - 23:05 мск.