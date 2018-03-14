"Салават Юлаев" стал последним четвертьфиналистом Кубка Гагарина по хоккею

ТАСС, 14 марта. Уфимский "Салават Юлаев" в овертайме на своем льду одержал победу над омским "Авангардом" со счетом 3:2 в седьмом матче первого раунда плеф-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Антон Бурдасов (29-я минута), Теэму Хартикайнен (58) и Максим Гончаров (73). У проигравших отличились Семен Кошелев (12) и Максим Чудинов (60). Гости смогли сравнять счет за 17 секунд до конца основного времени.

Счет в серии до четырех побед стал 4-3 в пользу команды из Уфы. Таким образом, "Салават Юлаев" стал последним участником стадии 1/4 финала Кубка Гагарина.

В четвертьфинале КХЛ встретятся "Салават Юлаев" - "Трактор", "Ак Барс" - "Металлург", СКА - "Локомотив" и ЦСКА - "Йокерит". Встречи данной стадии начнутся 16 марта.