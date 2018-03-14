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"Нижний Новгород" вышел в 1/4 финала Кубка Европы по баскетболу

Спорт
14 марта, 21:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

По сумме двух матчей российский клуб добился победы над кипрским "Керавносом"

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ТАСС, 14 марта. Российский баскетбольный клуб "Нижний Новгород" одержал победу над кипрским "Керавносом" со счетом 71:61 во втором матче 1/8 финала Кубка Европы. Встреча прошла в Нижнем Новгороде.

Самым результативным игроком встречи стал форвард "Керавноса" Мохаммед Абукар (23 очка), в составе российской команды 17 очков набрал Стеван Еловац.

Первая встреча завершилась со счетом 77:62 в пользу российской команды. По итогам двух матчей "Нижний Новгород" вышел в 1/4 финала турнира.

Первый четвертьфинальный матч пройдет 21 марта, российская команда встретится с победителем пары "Кёрменд" (Венгрия) - "Умана Рейер" (Италия).

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