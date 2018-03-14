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FA будет сотрудничать с правительством Великобритании по вопросу участия в ЧМ-2018

Спорт
14 марта, 21:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

Ранее сообщалось, что Футбольная ассоциация Англии будет противостоять любым призывам бойкотировать турнир, если футбол будет использован в качестве политического инструмента

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 14 марта. Футбольная ассоциация Англии (FA) намерена продолжить сотрудничество с правительством Великобритании в вопросе участия национальной сборной в чемпионате мира 2018 года, который пройдет в России. Об этом сообщил корреспондент AP Роб Харрис на своей странице в Twitter.

"FA продолжит сотрудничество с правительством Великобритании и соответствующими органами по поводу нашего [сборной Англии по футболу] участия в чемпионате мира", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что FA выступает против бойкота чемпионата мира 2018 года и будет противостоять любым призывам бойкотировать турнир, если футбол будет использован в качестве политического инструмента.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон предположил во время своего выступления в парламенте, что "будет очень сложно представить, что представительство Великобритании в этом турнире может продолжиться в обычном режиме", если окажется доказанной причастность Москвы к делу отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В среду премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая со специальным заявлением в Палате общин британского парламента по делу Скрипаля, заявила, что члены британского правительства и королевской семьи не посетят чемпионат мира по футболу в России.

Матчи мирового первенства пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Английская сборная на групповом этапе сыграет с командами Туниса, Панамы и Бельгии.

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