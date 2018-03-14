Крамник проиграл Каруане в четвертом туре шахматного турнира претендентов

ТАСС, 14 марта. Российский гроссмейстер Владимир Крамник белыми фигурами проиграл американцу Фабиано Каруане в матче четвертого тура турнира претендентов, который проходит в Берлине в здании выставочного центра "Кюльхаус". Призовой фонд соревнований составляет €420 тыс.

В других партиях тура россиянин Сергей Карякин белыми фигурами проиграл Левону Ароняну из Армении, Александр Грищук сыграл вничью с китайцем Дином Лижэнем, азербайджанец Шахрияр Мамедьяров - с американцем Уэсли Со.

После четырех туров в турнирной таблице единолично лидирует Каруана, набрав 3 очка. Далее идут Крамник, Мамедьяров (по 2,5), Аронян, Дин Лижэнь, Грищук (по 2), Карякин, Со (по 1).

В следующем туре, который пройдет 15 марта, Крамник встретится с Со, Карякин - с Каруаной, Грищук - с Ароняном, Мамедьяров - с Дином Лижэнем.

В Берлине участники сыграют в два круга до 27 марта. В случае равенства очков при определении победителя главным критерием являются результаты личных встреч, затем - количество побед и коэффициент Зоннеборна-Бергера, который равен сумме очков соперников, над которыми шахматист одержал победы, и половине очков соперников, с которыми он сыграл вничью.

Если все эти показатели окажутся равными, то 28 марта пройдет тай-брейк. Победитель турнира претендентов получит возможность в ноябре провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Предыдущий турнир претендентов, который прошел в 2016 году в Москве, выиграл Карякин.